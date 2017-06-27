Канчельскис — Головину: быстро беги в Англию! Завтра же взял вещи и уехал!

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику ЦСКА и национальной команды Александру Головину следует как можно скорее перебраться в чемпионат Англии. Ранее появилась информация, что Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал».
«Думаю, Головин смог бы заиграть в Англии, тем более сейчас его сватают в „Арсенал“. При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Конечно, суперрезультата нет, не берут Лигу чемпионов, давно не выигрывали чемпионат, но они пытаются играть хорошо и демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться.
И чем раньше он уедет, тем будет и для него лучше, и для сборной. Ему не то что ехать нужно — быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро! Нужно бежать!» — сказал Канчельскис в эфире программы «Футбол России».
Отметим, что Канчельскис с 1991 по 1995 год защищал цвета «Манчестер Юнайтед», а затем на протяжении полутора лет играл в «Эвертоне». За эти два клуба он в общей сложности провёл 175 матчей в рамках АПЛ. В карьере Канчельскиса были также выступления ещё за два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».