«Вест Хэм» интересуется Уолкоттом, а также форвардом «Ман Сити» Ихеаначо

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Арсенала» Тео Уолкоттом, а также форвардом «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо, сообщает Goal.
«Манчестер Сити» согласен продать Ихеаначо, если в сделку будет включено условие о сумме обратного выкупа игрока у «Вест Хэма» за небольшую сумму, однако лондонцы против этого пункта.
Приобретение Уолкотта расценивается как менее вероятное, так как предполагается, что «Арсенал» потребует за него не менее £ 30 млн (€ 34 млн).
Ранее сообщалось, что «молотки» готовы предложить за нападающего «Арсенала» Оливье Жиру £ 20 млн (€ 22,5 млн), а также контракт на четыре года с зарплатой £ 100 тыс. (€ 113 тыс.) в неделю.