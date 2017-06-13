«Вест Хэм» готов заплатить «Арсеналу» £ 20 млн за Жиру

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Оливье Жиру. «Молотобойцы» готовы заплатить за французского футболиста £ 20 млн (€ 22,5 млн), информирует Goal.
Сообщается, что «Вест Хэм» готовится к тому, чтобы предложить Жиру контракт на четыре года с зарплатой £ 100 тыс. (€ 113 тыс.) в неделю. Переговоры между представителями 30-летнего футболиста и руководством лондонской команды уже состоялись, и Жиру выявил заинтересованность в трансфере.
В минувшем сезоне француз принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.
Жиру требует, чтобы в «Арсенале» ему гарантировали больше игрового времени