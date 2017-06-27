Зидан рассчитывает на нападающего Майораля

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на нападающего Борху Майораля в следующем сезоне, сообщает AS.
У 20-летнего футболиста есть не одно предложение от испанских и зарубежных клубов, однако позиция «сливочных» однозначна. В Испании к нему, в частности, проявляет интерес «Леганес». Сам футболист хотел бы добиться успехов в «Королевском клубе».
«Вольфсбург» арендовал Майораля у мадридского клуба летом 2016 года. В последнем сезоне Майораль принял участие в 19 матчах чемпионата Германии и забил два гола.
«Вольфсбург» объявил, что Майораль вернётся в «Реал»