Эззатолахи присоединился к «Ростову» на сборах в Австрии

Полузащитник Саид Эззатолахи присоединился к «Ростову», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. Об этом говорится на официальной странице донской команды в «Твиттере». В феврале иранский хавбек был отдан в аренду махачкалинскому «Анжи».
После травмы плеча в команду вернулся Игорь Киреев. Игрок ещё не может заниматься в общей группе, но под руководством врачей делает восстановительные упражнения, которые помогут ему скорее набрать форму.
На данный момент на сборе присутствуют 27 игроков:
Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Тимофей Калачёв, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Хорен Байрамян, Максим Григорьев, Андрей Сорокин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Тананеев, Дмитрий Скопинцев, Андрей Препелицэ, Саид Ахмаев, Сергей Обивалин, Мацей Вилюш, Андрей Сиденко, Артём Соболь, Дмитрий Вебер, Евгений Макеев, Артур Юсупов, Жан Майер, Александр Зуев, Игорь Киреев, Андрюс Рукас, Миха Мевля, Саид Эззатолахи.