Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эззатолахи присоединился к «Ростову» на сборах в Австрии

27 июня 2017, вторник. 11:28. Футбол

Полузащитник Саид Эззатолахи присоединился к «Ростову», который к сезону-2017/18 готовится в Австрии. Об этом говорится на официальной странице донской команды в «Твиттере». В феврале иранский хавбек был отдан в аренду махачкалинскому «Анжи».

После травмы плеча в команду вернулся Игорь Киреев. Игрок ещё не может заниматься в общей группе, но под руководством врачей делает восстановительные упражнения, которые помогут ему скорее набрать форму.

На данный момент на сборе присутствуют 27 игроков:

Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Тимофей Калачёв, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Хорен Байрамян, Максим Григорьев, Андрей Сорокин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Тананеев, Дмитрий Скопинцев, Андрей Препелицэ, Саид Ахмаев, Сергей Обивалин, Мацей Вилюш, Андрей Сиденко, Артём Соболь, Дмитрий Вебер, Евгений Макеев, Артур Юсупов, Жан Майер, Александр Зуев, Игорь Киреев, Андрюс Рукас, Миха Мевля, Саид Эззатолахи.

Источник: Официальный "твиттер" ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Ростов Саид Эззатоллахи
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
11:30 Полуфинал КК-2017 Португалия — Чили будут судить иранские судьи
11:28 Эззатолахи присоединился к «Ростову» на сборах в Австрии
11:10 Д. Кузнецов: отдал «Рубину» три года, а как будто меня и не было в клубе
11:02 А. Кутепов: в ФИФА идёт работа по удешевлению цен на билеты
11:00 «Боруссия» Д может приобрести мексиканца Корону, если У. Дембеле покинет клуб
10:59 Литюшкин: после ЧМ все дома будут переданы городу под жильё для обычных людей
10:56 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Найнгголана € 45 млн
10:53 К чемпионату мира—2018 построено более 7 тыс. километров дорог
10:29 Туран не перейдёт в «Бешикташ»
10:26 Сорокин — о базировании сборных на ЧМ-2018: Подмосковье пользуется популярностью
10:21 Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»
10:13 Де Бур хочет, чтобы «Кристал Пэлас» перестал бороться за выживание
10:02 Калмунд: Бавария» проиграла в ЛЧ не потому, что у них нет 100-миллионного игрока
10:00 Марез решил не ждать ответа «Барселоны» и готов перейти в «Арсенал»
09:51 «Уфа» подписала с Беленовым долгосрочный контракт
09:48 Карамбё: успехи Зидана меня не удивляют, он учился для этого
09:44 Лизаразю: под разговорами об уходе Роналду из «Реала» нет никакой основы
09:38 Петраков: люди приезжают на просмотр, а желания, самоотдачи и дисциплины нет
09:36 Оникуру, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в «Эвертоне»
09:25 «МЮ» предложил за Морату € 70 млн, «Реал» требует € 80-90 млн
09:14 Задача «Динамо» в сезоне-2017/18 — занять с 8-го до 12-го места в РФПЛ
08:39 Пато: в 17 лет мог перейти в «Реал», но отдал предпочтение «Милану»
08:12 Денис Суарес: надеюсь, Деулофеу примет наилучшее для себя решение
08:10 Зидан рассчитывает на нападающего Майораля
08:08 Полузащитник «Байера» Чалханоглу может перейти в «Милан»
07:57 Мирабелли: «Милан» ведёт переговоры с Доннаруммой спокойно и уверенно
07:33 Рамос выразил соболезнования семье 13-летнего мальчика, погибшего от удара мячом
07:00 Хитцфельд: в ближайшем будущем «Лейпциг» не будет опасен для «Баварии»
06:59 Диего Алвес: если вернусь в Бразилию, то буду играть за «Фламенго»
06:51 «Рома» сообщила «Интеру» об интересе к нападающему Йоветичу
06:40 Агент: всегда говорил, что «Бавария» — лучший клуб для прогресса Левандовского
06:36 «Вест Хэм» интересуется Уолкоттом, а также форвардом «Ман Сити» Ихеаначо
06:23 «Реал» не расстанется с Бэйлом
06:22 Троизи: уверен, Россия проведёт чемпионат мира на фантастическом уровне
06:10 Луис Суарес: надеюсь, Бельерин сможет перейти в «Барселону» из «Арсенала»
05:52 Монтелла: Доннарумма заслуживает, чтобы «Милан» подождал его решения
05:43 «Арсенал» провёл переговоры с полузащитником «ПСЖ» Матюиди
05:27 Дочери члена ФИФА перечислили $ 2 млн незадолго до голосования по ЧМ в Катаре
04:50 Источник: «Милан» приостановил все переговоры о приобретении нового голкипера
04:40 «Барселона» не продаст Ракитича даже в случае покупки Верратти
04:14 У улицы в Танзании отобрали имя хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы спустя один день
03:32 Азмун прошёл медобследование в «Рубине»
03:05 Бубнов: у Акинфеева после случая с Веллитоном в 2011-м появился комплекс выходов
02:47 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
02:43 Экс-игрок «Уралана» Далалоян погиб в ДТП в Воронеже
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017