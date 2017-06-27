Торил: Морате будет сложно попасть на ЧМ-2018, если он останется в «Реале»

Бывший главный тренер «Кастилии» (резервная команда «Реала») Альберто Торил считает, что нападающий «сливочных» Альваро Мората должен обязательно сменить клубную прописку, чтобы принять участие в составе сборной Испании в чемпионате мира. Сам Мората также хотел бы покинуть «Королевский клуб».
«Конечно, решение каждый принимает сам. Мората попытается найти команду, где будет иметь большую игровую практику. Ведь это будет сезоном перед мундиалем, и нападающему нужна игровая практика, чтобы выходить на поле в национальной команде в стартовом составе. Морате будет сложно попасть на чемпионат мира, если он останется в «Реале», — цитирует Торила AS.
Ранее сообщалось, что в услугах Мораты заинтересован «Манчестер Юнайтед».