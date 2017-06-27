Барбоза: Данни хотел остаться в России, но ему предлагали контракт только на год

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал переход португальского полузащитника Мигела Данни в стан пражской «Славии».
«Насколько я знаю, Данни хотел остаться в России и там закончить карьеру. Из «Зенита» он ушёл, а с другим вариантом не получилось. Не буду говорить, что за клуб. Слышал, что Мигел настаивал на двухгодичном контракте, но у вас ему предлагали только на год, что его не устраивало. Это странно, он отлично провёл весеннюю часть сезона.
Трудно сказать, правильно ли поступил Данни, переехав в Чехию. Время покажет. Но он мог бы ещё играть на высоком уровне», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.