Пражская «Славия» объявила о переходе Данни

Пражская «Славия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Мигела Данни. Об этом сообщил официальный «твиттер» чешского клуба. О сроках контракта и финансовых подробностях трансфера 33-летнего португальского игрока на данный момент не сообщается.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.
Кроме того, «Славия» объявила о подписании контрактов с бывшим футболистом «Днепра» Русланом Ротанем и экс-игроком «Шальке», «Аугсбурга» и других команд Халилом Алтынтопом.