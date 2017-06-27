Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато перешёл в «Кайрат»

Защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато продолжит карьеру в Казахстане. 26-летний футболист подписал контракт с «Кайратом». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
В составе «Кайрата» Шелдон Бато будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона под 29-м номером. Напомним, что в июле прошлого года защитник сборной Тринидада и Тобаго подписал полноценный контракт с «Крыльями Советов».
В минувшем сезоне Шелдон Бато принял участие в 22 официальных матчах за «Крылья Советов». Самарцы по итогам чемпионата России вылетели в ФНЛ.
«Конечно, у Шелдона было желание помочь «Крыльям» вернуться в Премьер-Лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу!» – отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
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