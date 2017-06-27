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Геркус: шанс, что «Локомотив» подпишет Кверквелию, высокий

27 июня 2017, вторник. 22:09. Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых рассказал, как идут дела по выкупу контракта защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, рассказал, какие позиции «железнодорожники» намерены усилить летом, а также сообщил, что тренерский штаб не рассчитывает на защитника Романа Шишкина.

«Переговоры по выкупу контракта Кверквелии идут позитивно. Шанс, что мы подпишем игрока, высокий.

Если мы не выкупим контракт Кверквелии, то планируем приобрести двух защитников. Если выкупим – то одного. Учитываем тот факт, что на Чорлуку в ближайшее время не можем рассчитывать исходя из его здоровья. Самый оптимистичный прогноз по его восстановлению после операции – ноябрь.

Тех четырёх футболистов, о которых писали, уже нет в нашем шорт-листе. Но есть ещё кандидаты и их много. Как россияне, так и иностранцы.

Бурлак? Он тоже был в списке интересов. Остановлюсь в данном случае на прошедшем времени.

Шишкин? Футболист принадлежит нам, но в настоящее время тренерский штаб на Романа не рассчитывает.

Помимо защитников, мы ищем фланговых нападающих. С центром атаки у нас все в порядке. Тут есть Ари и Галаджан», — заявил Геркус.

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!»
Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Рубин Илья Геркус Роман Шишкин Соломон Кверквелия Тарас Бурлак Трансферы
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