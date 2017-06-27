Очоа: такие ошибки, как у Акинфеева, происходили с каждым вратарём

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мыслями об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Игрок ЦСКА в начале второго тайма допустил грубую оплошность в эпизоде со вторым голом, который в итоге стал победным для мексиканцев.
«У меня такое тоже случалось. Да такое происходило с каждым вратарём. Неважно, молод ты или опытен, — подобное может тебя подстерегать в любом случае», — отметил мексиканец в эфире «Матча».
«Ход матча? Это футбол, и у россиян действительно были моменты. Но иначе было бы не так весело», — сказал Очоа в эфире TV Azteca.
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