Очоа: Акинфеев является вратарём мирового уровня

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре сборной России Игоре Акинфееве.
Накануне мексиканцы обыграли сборную России со счётом 2:1 в матче 3-го тура группы А Кубка конфедераций, заняли второе место в группе и пробились в полуфинал турнира. Команда Станислава Черчесова оказалась на третьей строчке и выйти в плей-офф Кубка конфедераций не смогла.
«Акинфеев является вратарём мирового уровня. Он провёл хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарём, вы просто должны сражаться с такими вещами», — приводит слова Очоа ТАСС.
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