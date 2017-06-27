Геркус не считает переход Фарфана в «Локомотив» ошибкой

Президент «Локомотива» Илья Геркус не считает ошибкой переход в стан «железнодорожников» полузащитника Джефферсона Фарфана.
32-летний перуанец перешёл в «Локомотив» в январе 2017 года. На счету Фарфана один гол в шести матчах РФПЛ.
«Это не ошибка. Фарфан отыграл чуть ниже наших ожиданий, но в целом он демонстрирует полезность, и не забывайте, кто забил победный гол в Уфе. Мы рассчитываем, что Фарфан себя покажет в этом сезоне», — заявил Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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