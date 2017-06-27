Геркус: делали Майкону несколько разных предложений, условия его не устроили

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход из клуба нападающего Майкона, выступавшего за «железнодорожников» с 2010 года. 27-летний игрок в июне подписал контракт с турецким «Антальяспором».
По словам Геркуса, клуб предлагал Майкону новый контракт, но футболиста не устроили предложенные условия.
«Мы сделали Майкону несколько разных предложений — меньших по деньгам, чем он получал раньше. Условия его не устроили, и он перешёл в «Антальяспор». Вот и вся история», — рассказал президент красно-зелёных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!»
Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.