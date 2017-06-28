Тео Эрнандес: с детских лет мечтал играть за «Реал»

Защитник мадридского «Атлетико» Тео Эрнандес, который со следующего сезона будет защищать цвета «Реала», признался, что очень рад такому развитию событий. Ожидается, что в ближайшие дни будет официально объявлено о переходе Эрнандеса в «Королевский клуб».
«Я с детских лет мечтал играть за «Реал». Переживаю энтузиазм от того, что буду работать с лучшими футболистами мира», — приводит слова Эрнандеса Marca.
Несмотря на то что сумма отступных за 19-летнего испанца составляет € 24 млн, «Реал» заплатит за него € 26 млн. Это будет сделано, чтобы сохранить хорошие отношения между клубами.
В минувшем сезоне Эрнандес на правах аренды выступал в «Алавесе», за который провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.