Зума признался, что не собирается покидать «Челси»

Защитник «Челси» Курт Зума сказал, что не собирается покидать нынешним летом лондонский клуб, несмотря на то что в прошлом сезоне не имел постоянной игровой практики в составе лондонского клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» может отпустить Зума в другой клуб, если приобретёт у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. К игроку проявляют интерес «Ницца» и «Марсель».
«Я не собираюсь уходить. Я счастлив в „Челси“. Да, я слышал об интересе клубов, приятно, но я не собираюсь прерывать свою карьеру в „Челси“. Моя цель быть тут, в следующем сезоне будет тяжело, мы будем играть много матчей. Я должен упорно трудиться», — цитирует Зума Mirror.