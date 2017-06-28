Новая интеллектуально-развлекательная игра от «Чемпионата» пройдёт накануне второго полуфинального матча Кубка конфедераций — 2017. Команды любителей футбола соберутся в московском O’Connells Pub на Покровке 29 июня в 19:00 мск. Всех гостей ждут три разнообразных конкурса с вопросами и заданиями только на спортивную тематику. Важно, чтобы в команде было до шести человек включительно, но желательно не менее трёх. Сыграть могут все желающие!
Организаторы подготовят два эксклюзивных мультимедийных конкурса, а также пакет из вопросов на логику и смекалку. У команд будет ровно одна минута, чтобы найти ответ на каждый из них. Турнир проходит по принципу знаменитой ТВ-игры, где соревнуются телезрители и знатоки. Сразу по окончании игры участники станут болельщиками и смогут поддержать любую команду в полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.
Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – в 21:00 мск.
Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК