Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК

28 июня 2017, среда. 11:15. Футбол

Новая интеллектуально-развлекательная игра от «Чемпионата» пройдёт накануне второго полуфинального матча Кубка конфедераций — 2017. Команды любителей футбола соберутся в московском O’Connells Pub на Покровке 29 июня в 19:00 мск. Всех гостей ждут три разнообразных конкурса с вопросами и заданиями только на спортивную тематику. Важно, чтобы в команде было до шести человек включительно, но желательно не менее трёх. Сыграть могут все желающие!

Организаторы подготовят два эксклюзивных мультимедийных конкурса, а также пакет из вопросов на логику и смекалку. У команд будет ровно одна минута, чтобы найти ответ на каждый из них. Турнир проходит по принципу знаменитой ТВ-игры, где соревнуются телезрители и знатоки. Сразу по окончании игры участники станут болельщиками и смогут поддержать любую команду в полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.

Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – в 21:00 мск.

«Мне не о чем просить Роналду». Казань за день до полуфинала КК-2017
Казань сходит с ума по Криштиану Роналду, а главный тренер чилийцев признается, в чем преимущество его команды.
Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК

Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций Фото
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
11:51 Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»
11:50 Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем
11:46 Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях
11:45 Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»
11:21 Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба
11:15 Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК
11:04 Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор
11:02 Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом
10:58 Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»
10:41 Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
10:38 Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес
10:34 Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»
10:26 Кутьин: главное, чтобы «Енисей» побеждал, а сколько я забью, неважно
10:17 «Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн
10:17 Зума признался, что не собирается покидать «Челси»
09:57 Ракитич: был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы
09:53 Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»
09:46 Катар – о докладе Гарсии: все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022
09:35 Маттеус: прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии
09:32 Малафеев: сейчас фанаты «Зенита» могут поверить в возвращение к былым вершинам
09:28 Хавбек «Сантоса» Лима не получал предложения от «Барселоны»
09:22 Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»
09:07 Полномочия Резвухина на посту гендиректора «Амкара» продлены на три года
09:04 Обамейянг может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:52 Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»
08:23 Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена
08:10 Переход Алекса Сандро в «Челси» может сорваться из-за «ПСЖ»
08:00 Мостовой: считаю Португалию фаворитом в матче с Чили, болеть тоже буду за неё
07:47 Бартомеу: болельщики могут быть спокойны, «Барселона» будет сильной командой
07:46 Перес: «Реал» не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Морате
07:45 «Хоффенхайм» хочет взять в аренду полузащитника «Баварии» Гнабри
07:03 Бартомеу: Верратти? Я доверяю работе спортивного директора «Барселоны»
07:02 В «Кёльне» ничего не знают о медобследовании Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
06:49 Тео Эрнандес: с детских лет мечтал играть за «Реал»
06:47 Клозе: у меня такое впечатление, что Лёв никогда не устаёт
06:15 Перес: если мы приобретём Мбаппе, то кто же покинет «Реал»? Нужно терпение
05:40 Источник: принц Уильям и Д. Кэмерон могли быть частью коррупционной схемы ФИФА
05:09 «Реал» требует за Данило не менее € 19 млн, «Ювентус» даёт € 15 млн
04:15 Мутко считает, что ФИФА не следует выбирать организаторов двух ЧМ одновременно
03:50 Семёнов: это миф, что в Чечне на тебя всё время кто-то давит
03:15 Сорокин: западные СМИ, прочитав доклад Гарсии, получат исчерпывающие ответы
02:49 Семёнов: судейство всё то же, вспоминается смешной пенальти в пользу «Спартака»
02:44 Жардим: у Мбаппе ещё будет время перейти в топ-клуб
02:37 Шишкин: Акинфеева никто не обвинял за ошибку в матче с Мексикой
02:20 Мутко: доклад Гарсии показал, что никаких вопросов к РФ по получению ЧМ-2018 нет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017