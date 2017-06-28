Ракитич: не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04», думали, что это шутка

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, защищавший ранее цвета «Шальке-04», рассказал, как футболисты гельзенкирхенского клуба в своё время восприняли новость о том, что за их команду будет выступать экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль. Последний выступал за немецкий клуб с 2010 по 2012 год.
«Мы не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04». Сначала думали, что это шутка. Не понимали, каким образом самый великий футболист в истории «Реала» будет играть за «Шальке-04». Однако он перешёл в нашу команду и был для неё настоящей гордостью. У него был блеск в глазах, и я подумал: «Этот парень знает, как побеждать, и будет добиваться успехов», — цитирует Ракитича Marca.