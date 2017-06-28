Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Завершился финальный отбор в команду К11

28 июня 2017, среда. 13:00. Футбол

Завершился финальный отбор в команду К11. Из сотни сильнейших футболистов без профессиональных контактов со всей России тренерский штаб под руководством Валерия Непомнящего отобрал 25 лучших.

«Мы расширили состав до 25 человек, чтобы всегда иметь возможность найти замену травмированному футболисту. Пока рано говорить о том, насколько уровень участников этого сезона вырос, но он стал более ровным, и поэтому на финальном отборе я опирался на пять ключевых критериев», — сказал Валерий Непомнящий.

В этом году скауты Nike просмотрели 17 тыс. заявок и вместе с Валерием Непомнящим, посетившим турниры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, отобрали сотню лучших уличных футболистов. Легендарный тренер на протяжении дня следил за тренировкой и выбрал 25 сильнейших игроков, которые и стали командой K11 этого года. Теперь парни отправятся на шестинедельный сбор под его руководством.

Завершился финальный отбор в команду К11

Завершился финальный отбор в команду К11

Фото: Nike.com
Стартовал второй сезон Nike K11
В новом сезоне программа, позволяющая футболистам-любителям подписать профессиональный контракт, возвращается.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Валерий Непомнящий Nike Фото
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
13:17 Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни
13:17 Гвардиола хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Алексиса Санчеса
13:13 Ерохин: уверен, «Ростов» добьётся ещё больших успехов
13:10 «Атлетико» не заинтересован в услугах Ибрагимовича
13:05 «Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов
13:02 Перес: думаю, что Роналду останется в «Реале»
13:00 Завершился финальный отбор в команду К11
12:57 Аджоев: Торбинский проходит медобследование, но в «Арсенал» пока не перешёл
12:42 Ракитич: не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04», думали, что это шутка
12:41 ЦСКА намерен купить у «Удинезе» защитника сборной Ирака
12:39 Осорио: сборная Мексики хочет и должна учиться у таких команд, как Германия
12:30 Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил соглашение с клубом
12:28 Гути: я бы не стал тренировать «Барселону», но и она меня вряд ли бы пригласила
12:22 Глушаков: думаю, мог бы стать пивоваром
12:17 Пресс-конференция Осорио и Чичарито прервана из-за проблем со звуком
12:16 Хавьер Эрнандес: сборная Германии сильна в любом составе, это будет трудный матч
12:16 На следующей неделе Терри может стать игроком «Астон Виллы»
12:11 Шашков: делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется играть в ФНЛ
11:51 Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»
11:50 Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем
11:46 Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях
11:45 Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»
11:21 Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба
11:15 Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК
11:04 Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор
11:02 Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом
10:58 Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»
10:41 Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
10:38 Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес
10:34 Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»
10:26 Кутьин: главное, чтобы «Енисей» побеждал, а сколько я забью, неважно
10:17 «Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн
10:17 Зума признался, что не собирается покидать «Челси»
09:57 Ракитич: был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы
09:53 Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»
09:46 Катар – о докладе Гарсии: все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022
09:35 Маттеус: прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии
09:32 Малафеев: сейчас фанаты «Зенита» могут поверить в возвращение к былым вершинам
09:28 Хавбек «Сантоса» Лима не получал предложения от «Барселоны»
09:22 Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»
09:07 Полномочия Резвухина на посту гендиректора «Амкара» продлены на три года
09:04 Обамейянг может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:52 Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»
08:23 Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена
08:10 Переход Алекса Сандро в «Челси» может сорваться из-за «ПСЖ»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017