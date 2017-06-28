Завершился финальный отбор в команду К11. Из сотни сильнейших футболистов без профессиональных контактов со всей России тренерский штаб под руководством Валерия Непомнящего отобрал 25 лучших.
«Мы расширили состав до 25 человек, чтобы всегда иметь возможность найти замену травмированному футболисту. Пока рано говорить о том, насколько уровень участников этого сезона вырос, но он стал более ровным, и поэтому на финальном отборе я опирался на пять ключевых критериев», — сказал Валерий Непомнящий.
В этом году скауты Nike просмотрели 17 тыс. заявок и вместе с Валерием Непомнящим, посетившим турниры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, отобрали сотню лучших уличных футболистов. Легендарный тренер на протяжении дня следил за тренировкой и выбрал 25 сильнейших игроков, которые и стали командой K11 этого года. Теперь парни отправятся на шестинедельный сбор под его руководством.
Завершился финальный отбор в команду К11