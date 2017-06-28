«Атлетико» не заинтересован в услугах Ибрагимовича

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не заинтересован в услугах нападающего Златана Ибрагимовича, который выступал за «Манчестер Юнайтед», а теперь имеет статус свободного агента, передаёт Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что испанский клуб рассматривает возможность приобретения 35-летнего шведского футболиста в январе 2018 года, однако в «Атлетико» эту информацию опровергли.
«Атлетико» был наказан ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет.