Гвардиола хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Алексиса Санчеса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не встречался с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле и не ужинал с ним, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ближайшее окружение испанского специалиста. Согласно информации источника, бывший наставник «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» не заинтересован в услугах 20-летнего футболиста. Он хотел бы видеть в своей команде форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Ранее сообщалось, что Дембеле рассматривает возможность смены клубной прописки, поскольку Томас Тухель покинул пост главного тренера «Боруссии». Между тем тренерский штаб и руководство немецкого клуба расставаться с игроком не намерены.