Лёв: сообщения о допинге в сборной России выглядят как спекуляция

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на пресс-конференции ответил на вопрос, принимали ли игроки российской команды допинг. Ранее английское издание Daily Mail сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Я не хочу спекулировать на теме допинга. Я слышал об этом. Но если это и так, то я хочу услышать фамилии, всю информацию. Но пока это всё выглядит как спекуляция из неизведанных источников. Но эти намёки смущают — нас постоянно тестируют. И если тема допинга есть — берите и разглашайте все имена. Если они виноваты — им нужно запретить играть в футбол», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.