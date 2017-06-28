Лёв: Бауэр хочет получить российский паспорт? Это его дело, мы не будем давить

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал новость о том, что защитник «Вердера» Томас Бауэр хочет получить российский паспорт. 22-летний футболист родом из Казахстана, а с 2010 года играет в Германии. На его счету 20 матчей за сборную Германии U20.
«Бауэр до сих пор не был в нашем списке, так что это не вопрос и проблема для нас. Если игрок меняет гражданство — это его дело. У нас были такие ситуации. Мы, конечно, следим за молодыми футболистами, но говорим: «Хочешь — менять, делай это, мы не будем на тебя давить». Повторю, в наших планах пока Бауэра нет», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.