Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лёв: Бауэр хочет получить российский паспорт? Это его дело, мы не будем давить

28 июня 2017, среда. 14:11. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал новость о том, что защитник «Вердера» Томас Бауэр хочет получить российский паспорт. 22-летний футболист родом из Казахстана, а с 2010 года играет в Германии. На его счету 20 матчей за сборную Германии U20.

«Бауэр до сих пор не был в нашем списке, так что это не вопрос и проблема для нас. Если игрок меняет гражданство — это его дело. У нас были такие ситуации. Мы, конечно, следим за молодыми футболистами, но говорим: «Хочешь — менять, делай это, мы не будем на тебя давить». Повторю, в наших планах пока Бауэра нет», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Вердер» не намерен расставаться с Бауэром, заинтересовавшим «Спартак»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вердер Сборная Германии — Футбол Сборная России — Футбол Йоахим Лёв
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
14:47 Селекционер «Крыльев Советов»: уговаривая Паскуато, наняли красивую переводчицу
14:44 Смертин — о борьбе с расизмом: задача — создать атмосферу дружелюбия
14:40 Медель, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», близок к переходу в «Боку Хуниорс»
14:29 Хектор: Сочи — преимущество сборной Германии в матче с мексиканцами
14:27 «Зенит» выплатил Луческу € 2,5 млн за расторжение контракта
14:25 Как «Спартак» готовится к защите титула в Филлахе. Фоторепортаж со сбора
14:24 Лепёхин: Переход Ерохина и Полоза в «Зенит» обусловлен наличием паспорта
14:21 Ричард Макларен: 155 допинг-проб российских футболистов вызывают подозрения
14:11 Лёв: Бауэр хочет получить российский паспорт? Это его дело, мы не будем давить
14:02 Генсек ФИФА: в докладе Гарсии нет подтверждений нечестной победы России и Катара
13:56 Болельщик, приехавший на Кубок конфедераций, госпитализирован с малярией
13:43 Лёв: мне было важно увидеть в России голодную сборную Германии
13:41 Лёв: сообщения о допинге в сборной России выглядят как спекуляция
13:37 Полоз — о переходе в «Зенит»: очень рад, что попал в такой великий клуб
13:34 Клаудио Писарро покинет «Вердер», Нури не рассчитывает на него из-за возраста
13:28 «Ростов» планирует приобрести двух центральных защитников и нападающего
13:26 Ерохин: если бы не был готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»
13:17 Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни
13:17 Гвардиола хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Алексиса Санчеса
13:13 Ерохин: уверен, «Ростов» добьётся ещё больших успехов
13:10 «Атлетико» не заинтересован в услугах Ибрагимовича
13:05 «Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов
13:02 Перес: думаю, что Роналду останется в «Реале»
13:00 Завершился финальный отбор в команду К11
12:57 Аджоев: Торбинский проходит медобследование, но в «Арсенал» пока не перешёл
12:42 Ракитич: не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04», думали, что это шутка
12:41 Источник: ЦСКА намерен купить у «Удинезе» защитника сборной Ирака
12:39 Осорио: сборная Мексики хочет и должна учиться у таких команд, как Германия
12:30 Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил соглашение с клубом
12:28 Гути: я бы не стал тренировать «Барселону», но и она меня вряд ли бы пригласила
12:22 Глушаков: думаю, мог бы стать пивоваром
12:17 Пресс-конференция Осорио и Чичарито прервана из-за проблем со звуком
12:16 Хавьер Эрнандес: сборная Германии сильна в любом составе, это будет трудный матч
12:16 На следующей неделе Терри может стать игроком «Астон Виллы»
12:11 Шашков: делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется играть в ФНЛ
11:51 Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»
11:50 Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем
11:46 Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях
11:45 Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»
11:21 Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба
11:15 Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК
11:04 Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор
11:02 Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом
10:58 Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»
10:41 Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017