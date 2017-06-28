Мостовой: Головину нужно «обрасти мясом», чтобы проявить себя во Франции

Бывший полузащитник «Кана» и «Страсбурга» Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода Александра Головина в «Марсель».
«Французская лига очень сложная. Много физически крепких футболистов играло и играет. Там много африканских футболистов, которые отличаются физической силой и мощью. Потому там очень много борьбы. А Головин в этом компоненте не очень хорош. Он всё-таки лёгкий, подвижный, тоненький, потому ему надо «обрасти мясом». С другой стороны, в этом его и преимущество. Многие думают, что французская лига не очень зрелищная, но она очень сложная, поэтому легко ему там точно не будет.
Головин был лучшим на Кубке конфедераций, но быть и оставаться — это разные вещи. Головин совсем недавно начал футбольный путь, поэтому есть вопросы по этому переходу. Мы тоже все уезжали в 20 лет, но у нас другая жизнь была и другая страна. Тех условий для наших футболистов, которые здесь созданы, нет ни в одной другой стране, поэтому сложно сказать, да и в «Марселе» сейчас непростые времена», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.