Португалия – Чили: текстовая онлайн-трансляяция начнётся в 21:00

В среду, 28 июня, в Казани на стадионе «Казань-Арена» состоится матч полуфинала Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Португалия – Чили.
Матч 28.06.2017 обслужит иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани.
Ранее команды встречались друг с другом три раза. Два раза победу праздновала сборная Португалии, и один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча состоялась в 2011 году и закончилась ничьей со счётом 1:1.