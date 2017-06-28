Защитник Владимир Полуяхтов продолжит карьеру в «Анжи». 27-летний футболист перешёл в клуб в качестве свободного агента, подписав контракт по системе «1+1», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.
Полуяхтов имеет в активе матчи в составе команд «Сатурн-2», «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Жемчужина-Сочи». С сезона-2011/12 он выступал за «Оренбург», за который в общей сложности сыграл 187 матчей и забил 12 голов. В минувшем сезоне РФПЛ Полуяхтов провёл в составе оренбургской команды 25 матчей и забил два гола.
Полуяхтов на правах свободного агента перешёл в «Анжи»
Фото: fc-anji.ru
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