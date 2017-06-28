Врач «Тосно»: лёгкое Вукушича под давлением извне уменьшалось до размера с кулак

Врач «Тосно» Ярослав Бугаев рассказал о ситуации с новичком клуба Анте Вукушичем. Врачи клуба из Ленинградской области выявили у него проблемы с лёгкими, которые никто не обнаружил в его предыдущих командах.
«Он был моим первым пациентом на сборе «Тосно». Вукушич жаловался на боли в спине. Симптомы были похожи на межрёберную невралгию — когда защемляется нерв, выходящий из спинного мозга и идущий вдоль межрёберья. Это даёт болевой синдром – больно вдохнуть при сжатии грудной клетки, при ощупывании. Игрок не делал никаких обследований по этому поводу многие годы, поэтому мы решили провести дополнительное исследование — МРТ позвоночника. Выяснилось, что спина — здоровая, но в лёгких есть какое-то странное образование. Увы, МРТ не показывает лёгочную ткань, поэтому трудно было понять, что это такое.
На фоне лечения игроку становилось лучше, но не до конца: по-прежнему ощущался дискомфорт, плюс низкие функциональные показатели. Они были не как у спортсмена, а как у обычного человека, который никогда не занимался спортом!
Сделали компьютерную томографию лёгких. На ней чётко видно, что между лёгким и плеврой — воздух. Это заболевание называется пневмоторакс. У Вукушича длительное время была изменена верхняя часть лёгких. Лёгочная ткань имеет тонкие стенки, которые могут разорваться даже при кашле. Из-за этого может появиться «дырка», через которую воздух начнёт поступает в область между лёгким и грудной клеткой. Получается своеобразный «клапан»: воздух затягивается, но не выходит обратно. Таким образом, лёгкое под давлением воздуха извне со временем уменьшается до размера с кулак», — сказал Бугаев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Иваном Карповым и Галиной Козловой.