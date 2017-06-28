Вукушич: врач «Тосно» сказал мне, что я играл с одним функционирующим лёгким!

Новичок «Тосно» Анте Вукушич рассказал, как врачи клуба из Ленинградской области выявили у него проблемы с лёгкими, которых никто не обнаружил в его предыдущих командах. 26-летний хорват ранее выступал за «Хайдук», «Пескару», «Лозанну», «Васланд-Беверен» и «Гройтер Фюрт».
«В Италии у меня были большие проблемы со здоровьем, но врачи сказали, что они вызваны неполадками со спиной. Бывало, я терпел боль 20 дней, потом она уходила, а затем снова возвращалась.
Когда я приехал в Россию, врачи сообщили, что с моей спиной всё в порядке, но есть проблема с лёгкими. Врач сказал мне, что это чудо, ведь я на протяжении нескольких лет играл с одним функционирующим лёгким!
Теперь мне нужно взять паузу на 2-3 месяца (Вукушич в расположении «Тосно» перенёс операцию на лёгких. — Прим. «Чемпионата») и ничего не делать. Надеюсь, после этого я снова смогу играть в футбол», — сказал Вукушич в интервью Sportske Novosti.