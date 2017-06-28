Агент: Селезнёв перейдёт в другой турецкий клуб, который мог взять Торреса

Агент Иван Пироженко сообщил, что нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнёв перейдёт в другую турецкую команду. При этом будущий клуб Селезнёва имел возможность подписать контракт с испанским форвардом Фернандо Торресом, но предпочёл усилиться украинцем.
«Тот клуб, который очень хочет Женю, рассматривая между ним и Фернандо Торресом, выбрал Женю. Это их ментальность, её нужно понимать. Они видели, как он играет, забивает, делает результат.
Торрес — это другой статус, большая зарплата, с ним нужно очень много индивидуально работать, и непонятно, как повлияет его присутствие на состояние в команде. Поэтому однозначно Селезнёв», – цитирует Пироженко ua.tribuna.com со ссылкой на «Футбол NEWS».