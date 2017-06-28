Стал известен стартовый состав сборной Португалии на полуфинал КК-2017 с Чили

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на полуфинальный матч Кубка конфедераций с командой Чили. Встреча состоится на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана. Матч обслужит иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани.
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, Адриен Силва, Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка конфедераций—2017 Португалия — Чили. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.