Тошич получил предложение от клуба из ОАЭ

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич получил предложение о переходе от клуба из ОАЭ. Сербскому игроку предлагают трёхлетний контракт и такую же зарплату, как в ЦСКА. По нашей информации, на данный момент зарплата Тошича составляет € 2,2 млн в год. Сам Тошич хочет остаться в ЦСКА, однако клуб предлагает пойти ему пойти на сокращение заработной платы на 30%.
Действующий контракт Тошича с ЦСКА заканчивается 30 июля. У столичного клуба остался месяц, чтобы решить вопрос с будущим игрока.
Гинер: если «Спартак» — народная команда, то кто болеет за ЦСКА? Быдло?!