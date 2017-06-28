Гиггз: Моуринью не предлагал мне войти в тренерский штаб «МЮ»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сообщил, что наставник манкунианцев Жозе Моуринью не предлагал ему войти в свой штаб.
«Я не получал предложений от Жозе Моуринью. Это был мой выбор. Как только Луи ван Гал ушёл из „МЮ“, я принял решение покинуть клуб. Я проработал два года, но хотел быть помощником ван Гала в течение трёх лет. Этого не случилось.
Мой план состоял в том, чтобы отработать три года с ван Галом, а уже потом думать о будущем. К сожалению, не получилось. Но это футбол, такое бывает", — цитирует Гиггза Manchester Evening News.
Агент Куртуа: я регулярно общаюсь с представителями «Реала»