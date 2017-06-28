Сборная Португалии – первая команда на КК, которая использовала четвёртую замену

В полуфинальном матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили, который проходит в эти минуты в Казани, команды не смогли выявить победителя в основное время.
В дополнительное время португальская команда воспользовалась новым правилом, которое тестируется на турнире, сделав четвёртую замену. На 116-й минуте Желсон Мартинш появился на поле вместо Андре Гомеша. Таким образом, сборная Португалии стала первой командой, которая использовала четвёртую замену.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Чили.