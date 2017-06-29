«Реал» заинтересовался защитником «ПСЖ» Маркиньосом

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Маркиньосу, сообщает Mundo Deportivo.
Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан уверен, что 23-летний бразильский футболист сможет быть полезен «сливочным». Однако испанский гранд считает, что за Маркиньоса парижане требуют слишком высокую цену. В любом случае «Реал» продолжает следить за этим игроком.
По итогам минувшего сезона Маркиньос в чемпионате Франции принял участие в 29 матчах, став автором 3 голов.
Ранее сообщалось, что «Реал» был заинтересован в услугах защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса, однако игрок не захотел перейти в стан «сливочных».