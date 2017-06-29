Балахнин вошёл в тренерский штаб женской сборной России

Тренер Сергей Балахнин, который с 2015 по 2016 год работал с мужской сборной России, вошёл в тренерский штаб женской национальной команды. 57-летний специалист будет работать в качестве тренера-консультанта. Об этом на пресс-конференции в преддверии ЧЕ-2017 рассказала главный тренер женской сборной Елена Фомина.
«Благодаря руководству у нас есть хороший помощник — тренер-консультант Балахнин Сергей Николаевич, который входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого на чемпионате Европы. Для нас это колоссальный опыт и поддержка. Может, ему будет тяжело, он не настолько знаком с женским футболом, но время у нас есть подготовиться, посмотреть. Его заинтересованность нас порадовала», — рассказала Фомина.