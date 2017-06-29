Большинство поклонников «Реала» предпочитают Мбаппе Бэйлу

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно целесообразности приобретения мадридским «Реалом» нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Вопрос состоял в следующем: надо ли покупать 18-летнего футболиста сборной Франции вместо полузащитника «сливочных» Гарета Бэйла.
По итогам опроса выяснилось, что большинство респондентов дали на этот вопрос положительный ответ. За покупку Мбаппе высказались 75% любителей футбола.
Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес не подтвердил информацию, что пытается приобрести Мбаппе на следующий сезон. Перес намекнул, что «Реал» не намерен расставаться из-за этого с одним из таких игроков, как Роналду, Бензема и Бэйл.