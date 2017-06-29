Роналдо: если Мбаппе перейдёт в «Реал», один из трёх нападающих должен уйти

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо поделился мнением о целесообразности приобретения клубом форварда «Монако» Килиана Мбаппе. В последнее время СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности «Королевского клуба» в услугах 18-летнего игрока сборной Франции.
«Мбаппе готов играть в «Реале». Это очень сильный футболист. Но если он перейдёт в «Реал», то один из трёх нападающих команды должен уйти», — приводит слова Роналдо La Gazzetta dello Sport.
Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес не подтвердил информацию о том, что пытается приобрести Мбаппе на следующий сезон. Перес намекнул, что причиной является нежелание расставаться из-за этого с кем-то из троицы Роналду-Бензема-Бэйл.