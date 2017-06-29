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Бразильский арбитр с пистолетом в руках хотел арестовать ударившего его игрока

29 июня 2017, четверг. 15:57. Футбол

Бразильский арбитр Камило Эустакио де Соуза хотел арестовать ударившего его игрока. Инцидент произошёл в ходе одного из матчей низшего дивизиона чемпионата Бразилии между командами «Ориент» и «Индустриал».

Футболист Маркос Лопес Виейра, оспаривая решение арбитра, ударил его по лицу. В ответ Де Соуза, который является полицейским, добежал до скамейки для запасных, где лежала его сумка, достал оттуда пистолет и наручники и направился к игроку с намерением арестовать его. Но сделать это не удалось, так как Виейра убежал.

Рефери раскритиковали за такие действия, но сам де Соуза не считает, что был не прав.

«Мои действия не были неправильными, неправильным было поведение игрока. Я отвечал за игру и контролировал ситуацию. Действовал как полицейский, который собирался арестовать напавшего на меня человека», — сказал де Соуза.

Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.

Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Футбольное судейство
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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