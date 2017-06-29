Аленичев: Каррера поблагодарил за поздравление и пожелал удачи

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что поздравил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с победой в российской Премьер-Лиге.
«Я сразу после игры всех и поздравил. Написал Каррере, а он меня поблагодарил и пожелал удачи», — рассказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В мае Аленичев говорил, что поздравит Карреру с чемпионством эсэмэской после матча в Туле. В последнем туре РФПЛ-2016/17 «Спартак» в статусе чемпиона России уступил «Арсеналу» в Туле со счётом 0:3.
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