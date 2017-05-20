Аленичев поздравит Карреру с чемпионством смской после матча в Туле

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, который работал в клубе с 2015 по 2016 год, прокомментировал победу команды в чемпионате страны, а также сообщил, что собирается поздравить нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреру текстовым сообщением после встречи 30-го тура с тульским «Арсеналом» (21 мая).
«Спокойно такие новости, как чемпионство «Спартака», не воспримешь. В первую очередь думал о болельщиках. Они натерпелись за последние годы… Преклоняюсь перед их терпением. То, что удалось «Спартаку» в этом сезоне, конечно же, сделано благодаря 12-му игроку, нашим преданным болельщикам. Они заслужили это чемпионство. «Спартак», все ребята – большие молодцы, что такое чудо произошло.
Только что поздравил Квинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры. Сделаю это завтра в 17:00. Первым поздравлю Массимо. Отправлю ему большую смс с поздравлением», – сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.