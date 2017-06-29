Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедераций

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко от имени организации и себя лично поблагодарил руководителей клубов российской Премьер-Лиги ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Арсенал», чьи футболисты были представлены в национальной сборной России на Кубке конфедераций—2017.
«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — приводит слова Мутко официальный сайт РФС.
Российская команда под руководством Станислава Черчесова на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в полуфинал.