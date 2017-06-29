Аленичев: сборная должна играть лучше, есть моменты, которые нужно поправить

Бывший полузащитник сборной России, ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке конфедераций. Российская команда не смогла выйти из группы и покинула турнир, набрав три очка.
«Ожидал большего. Перспективы у команды есть. Но это зависит уже от тренеров сборной. Они просматривают игроков, видят их каждый день и в зависимости от увиденного вносят коррективы в состав. Я оптимист по жизни – наша сборная может и должна играть лучше.
Думаю, команда движется в правильном направлении. Есть некоторые моменты, которые нужно поправить. Этим уже тренерский штаб и будет заниматься. Организация и дисциплина чувствуются, но хотелось бы лучшего качества в атаке», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Полностью интервью Дмитрия Аленичева читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.