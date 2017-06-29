Булыкин: у сборной Мексики больше шансов выйти в финал Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций Германия — Мексика.
«Хочется увидеть забитые голы, если вспоминать сухой матч Португалии против Чили в основное время. Я думаю, что счёт будет 2:1. В чью пользу — трудно сказать, но у сборной Мексики больше шансов выйти в финал. Мне нравится игра мексиканцев – у них опытные и быстрые футболисты. Сборная Германии – это дисциплина и организация. Сегодня нас ждёт противостояние этих качеств.
Сборная Мексики целиком заслуживает уважения, ведь она проиграла всего несколько матчей за три с половиной года, в этом заслуга всей команды и главного тренера в частности. У мексиканцев есть и свои слабости, у латинских команд часто появляются дыры в обороне, которыми пользуются противники, но это серьёзный кубок для них – поэтому все будут играть на 100% слаженно. Сборной Германии не хватает опыта – это не первый состав, но нынешний тоже неплох – он силён и слажен. За счёт этого немцы смогут навязать борьбу мексиканцам.
После вылета сборной России на Кубке конфедераций симпатизирую сборной Чили. Там играет мой друг – Артуро Видаль, которому я вручил приз лучшего игрока матча», — сказал Булыкин корреспонденту «Чемпионата» Александру Богатырёву.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Германия – Мексика. Начало — в 21:00 мск.