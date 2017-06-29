Мостовой: зрителям интереснее Германия, но я хочу, чтобы в финале была Мексика!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, который состоится сегодня, 29 июня.
«Хочу, чтобы в финале была Мексика! Хотя для зрителей будет интереснее Германия: всё-таки чемпион мира, много интересных молодых футболистов. А вот чилийцам, мне кажется, всё равно. Вчера увидел уверенную команду, на протяжении матча владевшую инициативой. А в конце они вообще так поддавили португальцев, что тех выручили только штанги.
Фавориты ли они турнира? Нужно посмотреть, как будут действовать команды в другом полуфинале. Всё-таки чилийцы потеряли много сил, играя с Португалией, которая не уступала им в физическом плане», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.