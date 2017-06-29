Барриос – о своих 14 голах в 23 играх: нашёл своё место в «Гремио», всем доволен

Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос, который сейчас выступает в «Гремио», прокомментировал свою высокую результативность в бразильской команде. 32-летний парагвайский форвард перешёл в «Гремио» только в феврале, однако уже успел записать в свой актив 14 голов в 23 матчах за клуб во всех турнирах.
«Когда я перешёл в «Гремио», команда играла без ярко выраженного форварда. Я с уважением ждал своего шанса, потому что меня подпускали к основе постепенно. Важно иметь уверенность. Я нашёл своё место в команде, которая выступает хорошо. Сейчас я всем доволен. Голы приходят с усердной работой. «Гремио» переживает хорошее время, которым мы наслаждаемся. Мы становимся сильнее с каждым днём», — цитирует Барриоса GloboEsporte.
Барриос выступал в «Спартаке» с 2013 по 2015 год. В составе красно-белых он отыграл 20 матчей и забил два гола.