Яровинский опроверг слухи о том, что будет работать со Слуцким в «Халл Сити»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг слухи о переходе в «Халл Сити», главным тренером которого является экс-наставник красно-синих Леонид Слуцкий.
«Не могу сказать, где буду работать дальше. Я подписал контракт с министерством обороны. Шучу! В общем, не верьте всему, что говорят. Я никуда не перешёл пока вообще. ЦСКА я действительно покинул, но пока не могу сказать, куда ухожу», — сказал Яровинский в интервью «Газете.Ru».
27 июня Яровинский приехал в Австрию на сбор «армейцев», где попрощался с командой.
Источник: Яровинский покинет ЦСКА и будет работать со Слуцким в «Халл Сити»