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Горецка стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций

29 июня 2017, четверг. 21:37. Футбол

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка забил два гола в самом начале полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Мексики, который в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Горецка забил первый гол уже на шестой минуте, а ещё через две минуты оформил дубль. Таким образом, он стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему сборной Испании Фернандо Торресу, который в 2009 году оформил дубль в матче со сборной Новой Зеландии (5:0) к 14-й минуте. Торресу же принадлежит самый быстрый хет-трик в истории турнира, который он оформил в том же матче с Новой Зеландией к 17-й минуте.

С тремя голами в активе Горецка возглавил бомбардирскую гонку Кубка конфедераций.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Мексика.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Новой Зеландии - Футбол Леон Горецка Фернандо Торрес Кубок конфедераций
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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