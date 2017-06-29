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Червиченко: отнёс бы Смолова на руках, если бы мне за него предложили € 30 млн

29 июня 2017, четверг. 22:03. Футбол

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова в «Зенит» или «Спартак».

«Я не думаю, что он может вообще куда-либо перейти. Сомневаюсь, что его отпустят. Но если бы я был руководителем и мне бы сказали, что за Смолова какой-то клуб отдаст € 30 млн, я бы его завернул в подарочную упаковку и отнёс лично на руках.

В «Зените» всё не так плохо сейчас, есть Дзюба. Возможно, Кокорину что-то ударит в голову, и он снова начнёт играть в футбол. А у «Спартака» прекрасно со своими задачами справляется Зе Луиш и Промес. Он, наверное, подойдёт именно как российский нападающий для красно-белых. Фёдор Смолов игрок хороший, много работает. Однако это не тот человек, который может в одиночку решать исход игры, как Халк в прошлом. Он может стать бонусом, дополнением для какой-нибудь команды.

Если Смолова, например, продавать в европейский клуб, то его купят не дороже чем за пять-шесть миллионов. И то, изначальная стоимость будет около трёх. У нас всегда идут разговоры про какие-то дикие деньги. Всегда пытаются завысить сумму, как с Дзагоевым. Наших футболистов в Европе особо не воспринимают. Есть Головин сейчас, да. Но купят его за маленькие деньги. «Арсенал» много за него не даст. Для Александра трансфер будет в плюс, для президента РФС он тоже будет в плюс, но для Гинера — нет. Реальных денег, которые он может получить за Головина в России, он не получит. Копейки из Европы ему не нужны. У нас за любого игрока дают в два-три раза больше, чем он действительно стоит. Это полный дисбаланс. И пока он существует, трансферы в Европу будут невозможны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

Смолов и «Спартак». Трудности перехода
Почему самый ожидаемый трансфер России маловероятен и при чём здесь деньги и «Зенит».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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29 июня 2017, четверг
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