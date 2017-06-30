Хёнесс выступил в защиту трансферной политики «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выступил в защиту трансферной политики клуба. Немецкий гранд перед стартом очередного сезона не озабочен приобретением новых суперзвёзд, и многие считают, что в этом случае ему будет сложно бороться за победу в Лиге чемпионов.
«Мы все говорим, что нужно строить новую команду и будущее для неё. Но «Бавария» именно этим и занимается, приобретая молодых футболистов в возрасте от 20 до 22 лет. Тем не менее в наш адрес вновь звучит критика. Но невозможно сформировать новую команду, купив 29-30-летнего игрока за € 100 млн. Это не будет никакой трансферной политикой», — цитирует Хёнесса Kicker.