Аршавин: игра с «Атлантасом» далась легко, «Кайрат» забил голы в нужное время

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», прокомментировал домашнюю победу над «Атлантасом» (6:0) в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы. 36-летний футболист забил в этой встрече два мяча
«Я думаю, нам игра далась легко, потому что мы забили голы в нужное время. Во втором тайме мы уже играли не так, как нужно, каждый играл на себя, хотел забить. В итоге хороший результат для ответной игры.
Во втором раунде, скорее всего, нашим соперником будет албанская команда, не подарок. Нужно будет играть посерьёзнее и надёжнее. Если пройдём их, будем думать дальше, ещё долгий путь", — сказал Аршавин в интервью клубному телевидению.